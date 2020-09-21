Москва, , 15:24 — REGNUM В автомобиле актёра Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП находилось как минимум три человека. Об этом сегодня, 21 сентября, в эфире программы «Док-ток» на Первом канале заявил бывший адвокат артиста Эльман Пашаев, на днях лишённый адвокатского статуса за нарушения требований Кодекса профессиональной этики адвоката.

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При этом он подчеркнул, что он неоднократно консультировался со специалистами-автотехниками и криминалистами. Кроме того, результаты одной из экспертиз показали наличие отпечатков пальцев Ефремова на заднем сиденье с пассажирской стороны.

«За рулём отпечатки пальцев принадлежат другому человеку», — добавил Пашаев, пообещав их предоставить в случае заинтересованности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эльман Пашаев заявлял, что Ефремов в момент аварии не находился за рулём своего автомобиля. При этом Пресненский суд Москвы 8 сентября признал актёра виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.