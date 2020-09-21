Москва, 21 сентября 2020, 15:21 — REGNUM Автомобильная развязка на пересечении Волоколамского шоссе и Московской кольевой автодороги (МКАД) почти готова. Об этом 21 сентября написал в Instagram мэр Москвы Сергей Собянин.
«Скоро закончим реконструкцию развязки на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД — она почти готова», — написал Собянин.
По его словам, данный транспортный узел является в Москве одним из крупнейших. Сейчас пропускной способности на этом участке не хватает, отметил мэр.
Собянин рассказал, что в новой многоуровневой развязке транспортные потоки не будут пересекаться.