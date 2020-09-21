Стокгольм, , 16:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Швеции отменило рекомендацию, согласно которой жителям страны не рекомендовалось совершать ненужные поездки на территорию Словакии и Финляндии. Об этом 21 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Ранее внешнеполитическое ведомство советовало воздержаться от ненужных поездок в эти страны из-за пандемии коронавирусной инфекции. Теперь ограничение на международное сообщение снимаются, отчасти по причине отмененных ограничений властями Словакии и Финляндии в отношении граждан Швеции.

Напомним, что Финляндия восстановила сообщение со Швецией 19 сентября. Свое решение финское правительство объяснило уровнем распространения коронавирусом в Швеции, который не превышает 25 зараженных на 100 000 жителей.

Изменения вступают в силу с 21 сентября.