Берн, , 15:19 — REGNUM Лагерь в центре Берна в рамках протестной акции «Стоим за перемены» разбили экологические группы, которые призывают швейцарские власти активнее вести борьбу с изменением климата Земли. Об этом 21 сентября сообщает телекомпания RTS.

Также уточняется, что акция проходит на Федеральной площади Берна возле зданий правительства, парламента и Национального банка страны, и что экологические активисты планируют пробыть здесь в течение целой недели.

Кроме этого, на кадрах, представленных телекомпаний, видно, что в акции принимает участие несколько десятков молодых людей, которые установили на площади несколько палаток и выкрикивают лозунги, сев на мостовую. При этом сотрудники полиции следят за данной ситуацией, однако не вмешиваются в то, что происходит.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября уличный митинг против жестких карантинных мер в британской столице Лондоне перерос в столкновения с полицией.