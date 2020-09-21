Майкоп, , 15:29 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по состоянию на 10:00 21 сентября, достигло 3847. За прошедшие выходные (19−20 сентября) в республике инфекцию выявили у 48 человек, сообщил региональный минздрав.

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Больше всего носителей коронавируса с начала пандемии в Адыгее было выявлено в Майкопе — 1261. В тройке антилидеров также Тахтамукайский (720) и Красногвардейский (457) районы, а замыкает список из девяти муниципалитетов республики Гиагинский район (99).

Выздоровели в Адыгее к настоящему времени 3308 человек с подтвердившимся COVID-19 (+38 за выходные), или около 86% заразившихся. Скончался в республике 31 носитель коронавируса, последний случай летального исхода в регионе был зафиксирован 16 сентября.