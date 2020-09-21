Владикавказ, , 15:13 — REGNUM В Северной Осетии выявлено крупное мошенничество, в котором обвиняют директора муниципального унитарного предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Алагирском районе. Как установили сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью МВД и управления ФСБ, руководитель предприятия в течение года не предпринимал мер по погашению задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.

Между тем, как установлено в ходе проверок, на счетах его предприятия имелось достаточно средств для оплаты за поставленные топливно-энергетические ресурсы. Компания, которой руководил 53-летний подозреваемый, исправно собирала с населения плату за услуги ЖКХ, а вот по своим счетам с поставщиками рассчитываться не собиралась. С июля 2019 года был накоплен долг в размере более 19 млн рублей.

В результате директор МУПа стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.