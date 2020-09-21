Екатеринбург, , 15:18 — REGNUM 198 классов в школах Екатеринбурга функционируют в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского департамента образования.

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По данным структуры, 23 класса в 14 школах ушли на карантин из-за COVID-19. Большинство классов ушли на карантин из-за вспышек ОРВИ — 175 классов в 58 школах.

Все классы, ушедшие на карантин, продолжают учёбу в дистанционном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 27 922 случая заражения коронавирусом.

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