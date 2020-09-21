Самара, , 15:15 — REGNUM Лучший пивовар России живет в Самаре. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 20 сентября в Самаре подвели итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пивовар». В конкурсе принимали участие 27 человек — победителей региональных этапов из 20 субъектов РФ.

В итоге, победителем стал Евгений Бран из Самарской области. Он получил денежное вознаграждение в 300 тысяч рублей. Помимо этого, компания «Балтика» вручила ему сертификат на посещение пивоваренного завода Carlsberg в Копенгагене в следующем году.

Отмечается, что на втором месте разместился Егор Худанов также из Самарской области. Его приз составил 200 тысяч рублей. Третье место заняла Ирина Иванова из Новосибирской области (приз — 100 тысяч рублей).

Напомним, что всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится ежегодно с 2012 года.

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