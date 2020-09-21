Подгорица, , 15:10 — REGNUM Правительство Черногории объявило, что из-за несоблюдения мер Национального координационного совета по борьбе с коронавирусом, в ходе 445 проверок за истекшие выходные было выписано штрафов на 23 тысячи евро.

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Больше всего нарушений зафиксировали в Подгорице.

На заседании правительственного совета сделали вывод о том, что особое внимание следует уделить муниципалитетам Беране и Никшич и столице Подгорице, поскольку эти три области в настоящее время представляют собой самую большую эпидемиологическую проблему.