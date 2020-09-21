Ставрополь, , 15:12 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье после пожара в частном доме, в котором погибли три человека, в том числе двое детей. К настоящему времени установлена предварительная причина возгорания, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Ранее в главном управлении МЧС по Ставрополью сообщили, что поздно ночью 19 сентября в одном из частных домов в поселке Таврическом Туркменского района случился пожар, на тушение которого ушло почти пять часов. По данным следствия, после ликвидации возгорания на месте были обнаружены тела пятилетнего мальчика, его двухлетней сестры и их 57-летней бабушки.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. К настоящему времени следователь выяснил, что возможной причиной пожара стала неисправность внутридомовой электрической сети, в результате чего произошло возгорание, а в доме скопился угарный газ. Расследование продолжается.