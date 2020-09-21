Москва, , 15:08 — REGNUM На сегодняшний день в российских школах не зафиксированы вспышки коронавируса. Об этом сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Школа в условиях пандемии Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Каких-то вспышек, заболеваний в общеобразовательных учреждениях нет», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Он также отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в школах спокойная.

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Напомним, по данным Минпросвещения РФ, на сегодня доля закрытых из-за коронавируса школ в России исчисляется десятыми долями процента.

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Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что ученики российских школ продолжат обучение в новом учебном году в очной форме. По его словам, переводить учащихся на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции не придётся. Музаев подчеркнул, что случаи перевода школ на дистанционное обучение из-за COVID-19 единичны.

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