Воронеж, , 15:01 — REGNUM Многочисленные нарушения законодательства об охране труда обнаружили прокуроры в филиале ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация», который является основным поставщиком теплоэнергии в областном центре. Об этом ИА REGNUMА сообщили 21 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

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В частности, как установлено прокурорской проверкой, сотрудники организации не обеспечивались в полном объеме средствами индивидуальной защиты (речь идёт о предметах, используемых в работе специалистами), не осуществлялся необходимый уход за указанными средствами. Также выяснилось, что ряд работников филиала не прошли в установленном порядке необходимое медицинское освидетельствование.

По постановлению прокуратуры города заместитель директора по производству производственного подразделения Городские тепловые сети филиала ПАО «Квадра» — «Воронежская генерация» привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ — «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Также прокуратурой директору филиала ПАО «Квадра"-"Воронежская генерация» внесено представление об устранении нарушений закона с требованием о привлечении виновных лиц к ответственности.