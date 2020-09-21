Москва, , 15:00 — REGNUM Мера, предложенная Федерацией независимых профсоюзов о бессрочном пособии по безработице гражданам с детьми, по крайней мере, на первый взгляд, выглядит вполне разумной, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Если семья по той или иной причине (а сейчас эта причина чаще всего — последствия карантинных ограничений, вызванных пандемией) потеряла источник дохода, то существующих выплат ей будет однозначно не доставать для нормального существования.

Более того, пока хотя бы один член семьи работу не нашел, выплаты должны продолжаться. Нет смысла в пособии, которое имеет менее протяженный срок действия, чем время, пока домохозяйство находится без средств к существованию.

Открытым, как всегда, остается вопрос источника финансирования. В бюджете подобных трат точно не предусмотрено. Более того, скорее всего, по итогам этого года дефицит бюджета составит порядка 5%.

Так что единственным потенциальным источником финансирования подобных программ может стать только Фонд национального благосостояния, объемы которого уже сейчас превышают 13,5 трлн рублей.

Но, как известно, правительство РФ не очень спешит расходовать средства этого фонда, приберегая его на более тяжелые времена. Так что нет уверенности, что данная инициатива будет принята. При всей своей очевидной полезности открытым остается вопрос финансирования», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно. Ожидается, что проект генерального соглашения сформируют до конца октября 2020 года.

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