Джакарта, , 14:59 — REGNUM В национальной полиции Индонезии заявили, что с 14 по 20 сентября 2020 года сотрудники правоохранительных органов выписали штрафов на сумму 702,76 млн индонезийских рупий ($47,7 тыс.) за нарушение санитарного протокола, сообщает Kompas.

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Операция полиции по пресечению распространения эпидемии была направлена на людей, не дисциплинированных в ношении масок. Сотрудники полиции выписали около десяти тысяч штрафов.

Кроме того, за несоблюдение санитарных норм пришлось закрыть 229 предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии член совета представителей регионов Ахмад Канеди попросил отложить проведение региональных выборов до 2021 года, поскольку число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране продолжает расти.

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