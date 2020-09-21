Москва, , 15:00 — REGNUM В текущем году прививку от гриппа сделали 16 млн жителей России, что составляет 11% населения страны. Об этом 21 сентября рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметила глава Роспотребнадзора, в настоящее время Россия находится на пороге эпидемиологического подъема гриппа, и потому крайне важно, какая часть населения страны будет от этого защищена, для чего за счет федерального бюджета поставляется четыре разных вакцины от гриппа отечественного производства.

«По поручению президента Российской Федерации (Владимира Путина) общее количество привитых должно составлять не менее 60% от совокупного населения Российской Федерации. И на сегодняшний день уже 11% населения привиты, это более 16 млн человек», — заявила Попова.

Также она указала, что вакцинация российского населения от гриппа продолжается и должна быть закончена к концу октября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Петербурге привилось от гриппа почти 12% населения.