Москва, , 15:01 — REGNUM Бесплатный общественный транспорт принесёт для пассажиров больше вреда, чем пользы. Об этом 21 сентября заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общественный транспорт Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы не аплодируем идее сделать общественный транспорт бесплатным. Человек должен иметь право голосовать рублем. То, что нам дают бесплатно, — посмотрите на качество бесплатного здравоохранения», — сказал Янков.

По его словам, плата за проезд на общественном транспорте должна взиматься. Однако его стоимость должна быть доступной, а вырученные средства следует направлять на развитие сети общественного транспорта.

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