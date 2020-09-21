Нальчик, , 14:57 — REGNUM В Кабардино-Балкарии увеличилось до 89 человек число умерших от заражения коронавирусом. Как сообщили в минздраве региона 21 сентября, за прошедшие выходные скончались два жителя города Нальчика — 72 и 75 лет и 79-летняя жительница республиканской столицы.

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Всего с 19 сентября в регионе выявлено еще 127 носителей коронавируса. Общее число заразившихся за все время пандемии составило 7276 человек. Выздоровели за этот же период 6372 пациента (+ 40 за три последних дня).

В настоящее время число госпитализированных в больницы увеличилось до 835 с учетом лиц как с подтвержденным, так и с неподтвержденным пока диагнозом. В тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся 37 пациентов.