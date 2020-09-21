Ростов-на-Дону, 21 сентября 2020, 14:55 — REGNUM В Ростовской области из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников частично закрыта центральная районная больница Сальского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 21 сентября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»
«В ЦРБ Сальского района болеют [COVID-19] семь врачей. Выборочно на карантин закрыты терапевтическое отделение, ЛОР-отделения и родильный дом. Вопрос о закрытии больницы пока не стоит», — уточнили в пресс-центре.
ИА REGNUM ранее сообщало, что общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области превысило 20 тыс. человек. Около 80% носителей инфекции выздоровели, 445 пациентов скончались.