Ростов-на-Дону, , 14:55 — REGNUM В Ростовской области из-за выявленных случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников частично закрыта центральная районная больница Сальского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 21 сентября.

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«В ЦРБ Сальского района болеют [COVID-19] семь врачей. Выборочно на карантин закрыты терапевтическое отделение, ЛОР-отделения и родильный дом. Вопрос о закрытии больницы пока не стоит», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM ранее сообщало, что общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области превысило 20 тыс. человек. Около 80% носителей инфекции выздоровели, 445 пациентов скончались.