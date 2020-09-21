Воронеж, , 14:52 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области из-за прогнозируемых заморозков на ночь и утро 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: ночью и утром 22 сентября 2020 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до минус 2», — говорится в сообщении.

Отметим, что в ближайшие дни воронежцам обещают возвращение теплой погоды. По прогнозу Воронежского гидротметцентра, уже 22 сентября в регионе потеплеет до +23 днём, 23−25 сентября днём воздух прогреется до +26 градусов.