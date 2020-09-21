Варшава, , 14:52 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в республике уже готовы к росту заражения коронавирусом. По его словам, в настоящее время весь потенциал системы здравоохранения еще не задействован — есть возможность принять значительно большей людей. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«В больницах сейчас занято около 2 тысяч больничных коек, а всего в резерве у нас не менее 10 тысяч коек. В настоящее время также используется около 80 респираторов из 400», — отметил Недзельский.

В понедельник, 21 сентября, Министерство здравоохранения Польши сообщило о 748 новых случаях заражения коронавирусом, в воскресенье 20 сентября эта цифра составила 910 случаев. В субботу 19 сентября количество новых случаев впервые после окончания первой волны превысило тысячу. Всего с 4 марта, когда в Польше был подтвержден первый случай коронавируса, было зарегистрировано почти 80 тысяч заражений.

Глава польского Минздрава отметил, что причиной постепенного увеличения уровня заражения является «восстановление нормальной жизни»: дети вернулись в школы, а взрослые частично возвращаются с удаленной работы.

«Отсюда большее количество случаев», — считает Недзельский.