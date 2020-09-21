Москва, , 14:49 — REGNUM В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

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Суда по карте, проблемы с работой мессенджера, в частности, испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара. Жалобы также приходят из Белоруссии, Киргизии, Германии, Нидерландов, Франции, Бразилии и США.

Основная проблема касается невозможности подключения. Об этом сообщили 92% пользователей. Ещё у 7% не отправляются сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, за сентябрь это уже четвёртый сбой в работе мессенджера. Предыдущие неполадки были зарегистрированы 19 сентября.

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