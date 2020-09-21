Москва, , 14:56 — REGNUM Оплата за каждый километр проезда по трассам в России могут начать вводить по мере распространение в стране автомобилей на электродвигателях. Об этом 21 сентября заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общественник отметил, что плата за проезд по дорогам взимается с автомобилистов и сейчас, но делается это при помощи акцизов на топливо. С распространением же электрокаров вопрос сбора акцизов станет с технической точки зрения более сложным. Не исключено, что именно по этой причине оплату могут ввести за каждый километр, который автомобиль проехал по трассе. Причём данное правило могут распространить на все трассы и магистрали в стране.

«Не сделаешь розетку с акцизом и розетку без акциза. И когда массово станут переходить на электричество, как собрать акцизы? Видимо, рано или поздно покилометровая плата предстоит», — заявил Янков.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат назвал «антинародной» идею о платных автодорогах

Читайте развитие сюжета: В Союзе пассажиров России оценили идею бесплатного транспорта