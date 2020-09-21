Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM В Петербурге продлены выплаты соцработникам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 21 сентября в администрации города. Ранее были продлены выплаты медикам.

Сотрудники стационарных организаций социального обслуживания Петербурга и стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях, до 15 октября 2020 года продолжат получать дополнительные выплаты за оказание услуг гражданам с подтвержденной коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска заражения COVID-19.

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Такое решение принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщили 21 сентября в Смольном.

«Не только медики, но и социальные работники, трудились выше своих сил. И сегодня они продолжают помогать пожилым людям, инвалидам. Город справился с возросшей нагрузкой. Социальные службы работали чётко и оперативно», — отметил губернатор.

По данным правительства Петербурга, с апреля по сентябрь выплаты на общую сумму 84 млн 281 тыс. рублей получили 2803 работника стационарных социальных учреждений и отделений.

Средства для этих выплат были предоставлены городскому бюджету из резервного фонда правительства РФ.

Добавим, что на минувшей неделе Смольный подписал дополнительное соглашение с Минздравом России о выделении из федерального бюджета двух траншей — на 1 миллиард 64 миллиона рублей и 841,8 млн рублей — на дополнительные выплаты медицинским работникам Северной столицы.

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