Екатеринбург, , 14:38 — REGNUM Уральский федеральный университет (Екатеринбург) не будет проводить детские утренники в ходе новогодних праздников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

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В учреждении не пояснили, с чем связано такое решение. Можно предположить, что руководство вуза отменило утренники для дошкольников и школьников из-за пандемии COVID-19.

Подарочные наборы дети и подростки всё же получат, уточнили в УрФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном университете ввели «смешанный» режим учёбы. Де-факто это значит, что все лекции проводятся дистанционно, и лишь практические занятия проходят в стенах вуза.

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