Москва, , 14:33 — REGNUM Россия в начала пандемии коронавирусной инфекции поставила тест-системы для выявления нового типа коронавируса в 40 стран. Об этом сегодня, 21 сентября, заявила по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она уточнила, что помощь с поставкой тест-систем в зарубежные страны Роспотребнадзор начал оказывать с февраля 2020 года. Попова добавила, что все тест-системы для диагностики COVID-19, произведенные российским научным центром «Вектор», для более чем миллиона исследований, а также все необходимые реагенты поставлялись на безвозмездной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребназдора, на сегодняшний день в России созданы и внедрены 172 тестовые системы для выявления коронавирусной инфекции нового типа.

Добавим, что в начале июля 2020 года специалисты Роспотребнадзора передали в дар киргизстанским медицинским учреждениям 30 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции.

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