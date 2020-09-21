Алма-Ата, Казахстан, , 14:31 — REGNUM Глава казахстанского горда Телеке в Алма-Атинской области Бахтияр Унербаев уволен после коррупционного скандала с участием его подчиненного. Об этом бывший градоначальник написал на своей странице в Facebook.

Новым главой Телеке стал Баты Молдахметов, который ранее занимал должность заместителя. Причиной увольнения Унербаева стало вступление в законную силу приговора в отношении бывшего руководителя аппарата главы Телеке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля руководитель аппарата главы Телеке прыгнул в реку, убегая от сотрудников правоохранительных органов. По версии суда и следствия чиновник получил взятку в размере 1,5 млн тенге ($3,6 тыс.).

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