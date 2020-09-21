Ставрополь, , 14:31 — REGNUM Памятник советским летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, появится в хуторе Стародворцовском в Кочубеевском районе Ставрополья. Монумент будет представлять собой макет самолета, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в управлении по информполитике правительства края.

В 1943 году на горе Стрижамент, которая является наивысшей точкой Ставропольской возвышенности, потерпел крушение военно-транспортный самолет ЛИ-2. В тот день он направлялся из Ставрополя в город Тихорецк Краснодарского края.

«В память о погибшем экипаже на месте старого захоронения двоих летчиков теперь появится величественный монумент в виде самолета», — сказано в сообщении.

Установка памятника начались 14 сентября в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы». Завершить работы планируется к концу ноября текущего года.