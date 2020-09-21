Москва, , 14:29 — REGNUM С 22 сентября в центре европейской России и Москве ожидается приход «настоящего бабьего лета». Об этом 21 сентября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Хорошая погода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В центре европейской России и в Московском регионе в частности начнется настоящее бабье лето», — заявил он.

Также синоптик уточнил, что с 22 сентября в течение целой недели в данном регионе ожидается температура воздуха +19… +22 °C, что на 4−6 градусов выше климатической нормы и очень тепло для третьей сентябрьской декады.

Кроме того, Вильфанд рассказал, что такая погода будет связана с тем, что данная часть России в начале недели окажется на северной периферии мощного антициклона, который располагается в Южном федеральном округе, а затем — в восточной части области повышенного атмосферного давления.

«Северная и восточная части предполагают ветры, сначала западной, а потом южной четверти. То есть будут поступать воздушные массы, сформировавшиеся в теплых регионах», — объяснил метеоролог.

При этом он отметил, что антициклон также будет способствовать ясной погоде.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен синоптиками на территории Москвы и Московской области.