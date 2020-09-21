Владикавказ, , 14:25 — REGNUM В Северной Осетии состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир детям-сиротам. Получили свое жилье первые 12 человек в 2020 году, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Всего до конца года будут предоставлены благоустроенные квартиры 73 молодым людям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Новое жилье появится не только у тех, кто проживает во Владикавказе, но и у жителей других населенных пунктов.

«Для каждого человека, тем более не имеющего возможности рассчитывать на помощь родителей, получение собственного жилья — это важный этап в жизни, знаменующий перемены к лучшему. Теперь, когда вы обзавелись своим уголком, а не живете на съемных квартирах или у родственников, вы можете создавать свои семьи и растить детей», — заявил глава РСО-Алании Вячеслав Битаров в ходе церемонии вручения ключей от квартир.