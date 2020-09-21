Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге приговорили к условному сроку бывшего сотрудника банка, который смог с помощью манипуляций на рынке заработать на акциях работодателя более 12 млн рублей. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Перед судом предстал 41-летний Андрей Корнилов — бывший главный специалист отдела фондовых операций департамента финансовых рынков ПАО «Балтинвестбанк». Как установило следствие, в период с января 2014 года по август 2015 года, являясь уполномоченным сотрудником по покупке и продаже ценных бумаг и имея электронный доступ по счету банка к торгам, в нарушение федерального законодательства специалист манипулировал 36 ценными бумагами.

В результате этих манипуляций Корнилов смог заработал более 12 млн рублей и нанести банку ущерб более чем на 11 млн рублей. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.3 УК РФ («Манипулирование рынком»).

«Суд приговорил Корнилова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года», — сообщили в прокуратуре.

Отметим, что приговор в законную силу не вступил.