Сингапур, , 14:24 — REGNUM Гражданин Сингапура признался в незаконном экспорте предметов роскоши в КНДР. Об этом сообщает англоязычная газета Сингапура The Straits Times.

Согласно опубликованным данным, 60-летний сингапурец явился с повинной в окружной суд Сингапура и признался в незаконных поставках предметов роскоши на сумму 580 тыс. сингапурских долларов (~$430 тыс.) в Северную Корею.

Известно, что в период с декабря 2010 года по ноябрь 2016 года пожилой местный житель поставлял в КНДР парфюмерию, косметику и часы из дорогих металлов через три сингапурские компании.

Напомним, что резолюция Совета Безопасности ООН 1718, принятая в октябре 2006 года после первого успешного испытания северокорейского ядерного оружия, запрещает экспорт в Северную Корею ряд наименований военной техники, а также предметов роскоши.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года суд Сингапура приговорил 40-летнюю местную жительницу к штрафу за поставку предметов роскоши в КНДР.

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