Москва, , 14:21 — REGNUM Российский государственный сектор недостаточно защищен от кибератак, считает вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов. Об этом он заявил в опубликованном 21 сентября интервью ТАСС.

«С точки зрения защищенности трудно говорить за все ведомства, но уровень достаточно низкий», — сказал Ляпунов.

По его словам, атаки на госсектор сложно осуществить, организаторы задействуют для этого многих специалистов, а обходится такое нападение более чем в $1,5 млн. При этом в российских ведомствах за безопасность отвечают всего два-три специалиста.

Против госсектора, добавил эксперт, действуют так называемые «кибернаёмники» или «кибервойска». Это группировки, спонсируемые государствами, которые занимаются шпионажем либо хотят получить инструменты управления и влияния на инфраструктуру.

Задача таких групп — невидимое присутствие в инфраструктуре, возможность перехвата управления, внесение изменений или искажений, либо «обрушение в час Х». Подобным кибератакам подвергались системы государственного управления в Белоруссии, их также фиксировали во время недавнего обострения между Азербайджаном и Арменией.

«Это вызов, которым нужно заниматься, и на который нужно отвечать», — заключил Ляпунов.