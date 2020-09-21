Ташкент, , 14:16 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принес соболезнования в связи с кончиной заместителя председателя правительства республики по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Уктама Барноева, сообщили 21 сентября в пресс-службе главы государства.

Президент посетил дом заместителя премьер-министра и выразил соболезнования матери, супруге и детям покойного. «Уктамжон был благородным, сильным, самоотверженным, патриотичным, достойным подражания человеком», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября скончался заместитель председателя правительства Узбекистана Уктам Барноев. В июле у него выявили коронавирус. Все это время высокопоставленный чиновник проходил лечение в одной из частных клиник Ташкента.

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