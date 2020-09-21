Оренбург, , 14:16 — REGNUM В Оренбургской области отмечен резкий спад заболеваемости по ряду по ряду нозологических форм. В частности, случаи энтеровирусной инфекции сократились в 12,5 раз, клещевого боррелиоза — втрое, острых кишечных отравлений — в два раза, описторхоза — в 2,2 раза, лямблиоза — в 2,1 раза, аскаридоз — вдвое, педикулез — в 1,8 раза, ветряной оспы — в полтора раза, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Так, в январе-августе 2020 года зафиксировано шесть фактов заболевания энтеровирусной инфекцией против 75 — в 2019 году. Количество случаев клещевого боррелиоза сократилось с шести до двух, отравлений — с 2 460 до 1 243, лямблиоза — с 188 до 88, аскаридоза — с 59 до 29, педикулеза — с 888 до 487, ветряной оспы — с 7 380 до 4 744.