Москва, , 14:16 — REGNUM В России в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся стабильной. Об этом сегодня, 21 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она подчеркнула, что вводить новые ограничения из-за коронавируса в стране не требуется. По словам Поповой, рост количества выявляемых случаев заражения коронавирусом в России связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона.

«Оснований для введения новых ограничений из-за роста случаев выявления COVID-19 нет», — сказала Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным оперативного штаба на 21 сентября, за сутки было выявлено 6196 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в стране превысило 1,1 млн человек. Суммарное количество летальных исходов достигло 19 489. При этом почти 912 тыс. пациентов вылечились от нового заболевания. под наблюдением медиков продолжают оставаться 242 тысяч человек.

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