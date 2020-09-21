Владикавказ, , 14:12 — REGNUM Именем легендарного покорителя Арктики Юрия Кучева в Северной Осетии могут назвать одну из горных вершин. С таким предложением выступил первый вице-президент Русского географического общества (РГО) Артур Чилингаров.

Со дня рождения уроженца Северной Осетии — известного капитана Юрия Кучиева, который первым достиг Северного Полюса на атомном ледоколе «Арктика», в 2019 году исполнилось 100 лет. Подвиг легендарного покорителя Арктики иногда сравнивают с полетом в космос Юрия Гагарина, так как после 1977 года, благодаря этому событию, в освоении Севера был сделан большое шаг.

Предложение Чилингарова прозвучало 18 сентября в ходе заседания совета регионов Русского географического общества во Владикавказе. Оно нашло поддержку среди его участников.

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