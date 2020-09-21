Иерусалим, , 14:13 — REGNUM В ходе массовой акции протеста возле резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, участники которой требовали отставки правительства Израиля, сотрудниками полиции страны были задержаны 11 человек. Об этом 21 сентября сообщает государственное радио Израиля Kan.

Уточняется, что в акции у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме принимали участие несколько тысяч человек.

Также указывается, что полицией в ходе акции было задержано 11 ее участников, которые подозреваются в нападении на правоохранителей, нарушении общественного порядка и распространении призывов не носить защитные маски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Израиле за прошедшие сутки выявили 4300 случаев заражения коронавирусом нового типа.