Москва, , 14:09 — REGNUM Проблема алкоголя в России стоит остро. Поэтому стоит согласиться с мнением бывшего главного санитарного врач России Геннадия Онищенко о вреде введения четырехдневной рабочей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Потребление на душу населения в России среднее по европейским меркам. Россию надо сравнивать именно с Европой, а не со странами СНГ. Так как в исламе алкоголь запрещен, соответственно цифры в целом по СНГ и в бывших советских республиках Средней Азии получаются заниженные.

Плюс Россия в последние годы активно переходит с крепкого алкоголя на вино. И всё равно это не повод одобрять введение «четырехдневки».

Россия является первой экономикой Европы. Однако по ВВП на душу населения и производительности труда сильно отстает от Германии. Конкуренция в глобальной экономике только усиливается, поэтому расслабляться российским однозначно не стоит.

Есть очень популярный миф, что Россия может богато жить за счет экспорта природных ресурсов, что Россия — самая богатая сырьевая страна. На самом деле, баррель добычи на душу населения в России достаточно скромный.

Поэтому жители России вынуждены работать, а не сидеть на природной ренте. Как впрочем, все другие состоявшиеся нации от Кореи до США и ведущих экономик Западной Европы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, введение в России четырехдневной рабочей недели будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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