Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Заброшенная больница скорой помощи в Екатеринбурге перейдёт в руки врачей после реставрации. Об этом указывается в результатах экспертизы, документ размещён на сайте Управления по охране объектов культурного наследия Свердловской области.

Ранее предполагалось, что объект могут превратить в современные апартаменты. Оказалось, что больница вновь станет медучреждением.

Проект реконструкции заброшенного здания одобрен. Объект является объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщало ИА REGNUM, здание больницы пустует уже не одно десятилетие.

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