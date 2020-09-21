Пятигорск, Ставропольский край, , 18:14 — REGNUM Два сквера, расположенные в курортной зоне Пятигорска, благоустроят в 2021 году в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Оба этих объекта входят в план по восстановлению исторического архитектурного облика города, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Так, в будущем году будет благоустроен сквер Толстого, расположенный в центре Пятигорска, неподалеку от входа в парк «Цветник». Здесь находится перекресток дорог, ведущих к разным достопримечательностям города: скверу Лермонтова, фонтану «Гномы», цветнику, Спасскому собору, зданию бывшего отеля «Эрмитаж». По данным мэрии, эта территория не благоустраивалась почти 15 лет.

Второй сквер, который планируется привести в порядок, — Лазаревский. Он расположен на улице Пастухова, рядом с одноименной церковью и некрополем.

Отмечается, что при обновлении объектов перед специалистами будет поставлена задача максимально сохранить исторический архитектурный колорит территории и одновременно сделать ее современной и комфортной для семейного отдыха. В мэрии добавили, что при благоустройстве активно будут использовать природный камень.