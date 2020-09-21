Великий Новгород, , 14:07 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки выявили 29 новых носителей коронавирусной инфекции. Это на один случай меньше, чем днем ранее, и ровно столько же, сколько было два дня назад. Новые цифры привели 21 сентября в областном оперативном штабе.

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В целом уровень заражемости в диапазоне 27−30 случаев в сутки держится в регионе с середины сентября.

Из числа новых случаев 18 подтверждены в Великом Новгороде, четыре — в Боровичском районе, по одному случаю зафиксировано в Волотовском, Любытинском, Новгородском, Пестовском, Старорусском, Холмском и Чудовском районах.

Всего с начала пандемии выявлен 4891 случай заражения в Новгородской области, выздоровели 4063 человека, в том числе 15 за последние сутки. Скончались 83 человека. Под наблюдением остаются около двух тысяч жителей региона.

Напомним, 16 сентября в Новгородскую область поступила первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции.

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