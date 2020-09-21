Джакарта, , 14:06 — REGNUM У бывшего посла Индонезии в США Дино Патти Джалала обнаружили коронавирус, сообщает CNN Indonesia.

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По словам супруги Дино Патти Джалала, состояние её мужа стабильное и медленно улучшается.

Известно, что бывший посол Индонезии в США сдал тест на коронавирус 16 сентября 2020 года. За последние шесть дней у Дино Патти Джалала было обнаружено заболевание дыхательной системы. Состояние его ухудшилось, и он попал в правительственный госпиталь.

Напомним, Дино Патти Джалала также занимал пост заместителя министра иностранных дел при президенте Сусило Бамбанг Юдойоно.

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