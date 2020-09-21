Москва, , 14:04 — REGNUM Артист Михаил Ефремов, которого осудили на длительный срок за смерть человека в автоаварии, которую актёр спровоцировал в центре Москвы, очень коротко подстригся. Об этом 21 сентября сообщил один из членов Общественной наблюдательной комиссии, посетивший столичный следственный изолятор №5, где пока содержится Ефремов.

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«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — сказал в беседе с RT правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 8 сентября в Пресненском суде Москвы был звынесен обвинительный приговор актёру Михаилу Ефремову, которого признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, Ефремова обязали выплатить сыну погибшего 800 тыс. рублей по гражданскому иску. После освобождения актёр в течение трёх лет будет лишён права управлять автомобилем.

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Напомним, ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович заявила, что у Ефремова установились нормальные отношения с сокамерниками. По её словам, артист ни на что не жалуется и получил передачу.

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