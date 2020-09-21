Красногорск, , 14:04 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение разобраться с двойными платёжками в Красногорске. Об этом 21 сентября сообщает телеграм-канал главы региона.

«Людей вводить в обман и в заблуждение мы не позволим», — сказал Воробьёв на заседании, в котором приняли участие зампреды облправительства и главы муниципалитетов.

В информации пояснили, что исключённое из реестра ГЖИ ООО «ДЭЗ» продолжает выставлять счета жителям многоквартирных домов. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело и ведут расследование.

Глава региона поручил помочь тем жителям, заплатившим не той управляющей компании.