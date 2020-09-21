Нижний Новгород, , 13:51 — REGNUM В Нижегородской области на карантин по коронавирусу закрылись еще 113 школьных классов, а в общей сложности приостановили работу почти 400 классов. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобинв в Instagram.

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Глава ведомства отметил, что по той же причине пришлось закрыть 25 групп в 22 детских садах, что составляет лишь 0,32% от общего числа групп в дошкольных образовательных учреждениях региона.

По словам главы ведомства, полностью закрытыми из-за карантинных мероприятий по-прежнему остаются только две школы — в Павловском районе и в Выксе. А на дистанционное обучение из-за пандемии перевели учащихся 66 классов из 43 школ, то есть лишь 0,73% от общего числа школьных классов в регионе.

Также Злобин подчеркнул, что карантин по острым респираторным вирусным инфекциям стал причиной, по которой в Нижегородской области полностью закрыли пять школ и еще 261 класс в 71 школе, что находится в пределах сезонных значений карантина по ОРВИ.