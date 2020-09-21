Москва, , 13:50 — REGNUM Россия готова к сотрудничеству с США по вопросу разработки вакцины против коронавируса. Об этом 21 сентября заявил журналистам заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Вашингтон не проявляет интерес к данной теме. Дипломат отметил, что позиция профильных ведомств США в вопросе сотрудничества с Россией политизирована.

«Призываем Вашингтон более трезво и объективно взглянуть на то, что делается у нас», — сказал Рябков. Он добавил, что Москва открыта для обсуждения этого вопроса.