Москва, , 13:46 — REGNUM Россия имеет беспрецедентную поддержку со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в области продвижения за рубежом российских препаратов, включая вакцины. Об этом сегодня, 21 сентября, по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Он также отметил большой вклад ВОЗ в активную работу по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и выразил благодарность бюро по борьбе с употреблением алкоголя и табака, которое оказывает негативное влияние на продолжительность жизни людей и не позволяют наращивать показатели по продолжительности жизни.

«Та работа, которую сегодня проводит европейское бюро ВОЗ по данному направлению, является очень значимой и очень важной для увеличения продолжительности жизни, в том числе граждан нашей страны», — отметил глава Минздрава РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко сообщил о благодарности России за разработку вакцины против коронавируса, которую выразил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.