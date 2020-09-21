Москва, , 13:47 — REGNUM Любой фармацевтический препарат имеет ограничения, существенные или минимальные побочные действия. Не исключение и вакцина против коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ограничения на вакцинацию от коронавируса.

«В мире сегодня ведущие ученые и фармацевтические гиганты разрабатывают почти 100 вакцин. И в этой связи очень важно выявить ограничения или полный запрет к их применению для определенных групп пациентов.

Создать вакцину от болезни года с нуля — это настоящий профессиональный подвиг. Исследования, разработки, внедрение препарата затягиваются на долгие годы.

Есть основания предполагать, что диагностика и лечение пандемии коронавируса будут значительно усовершенствованы к концу 2020 года.

Сегодня в мире зарегистрированы уже более 31 млн человек, зараженных коронавирусом, количество жертв уверенно приближается к 1 млн человек.

Это трагическая статистика и, к сожалению, со второй декады сентября в России статистика по ежедневному приросту заболевания уверенно закрепилась выше 6 тысяч человек.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что вряд ли будет в ближайшее время веские причины для введения в России повторных строгих мер самоизоляции и ограничения граждан на передвижение.

Сегодня наши западно-европейские соседи с ужасом ожидают повторной волны заболеваний коронавирусом. Профилактикой здесь не обойтись, для кардинального решения нужны действенные вакцины. У России они уже, к счастью, есть.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку против гриппа лучше поставить уже сейчас, за месяц до предполагаемой вакцинации от коронавируса, считает завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов.

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