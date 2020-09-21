Новосибирск, , 13:43 — REGNUM В Новосибирской области COVID-19 подтверждён у 13 учителей школ. Об этом сегодня, 21 сентября, на брифинге сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

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«Сегодня речь идёт о 13 педагогах в девяти школах, — цитирует «Сиб.фм» министра. — Это которые находятся у нас под контролем. А в принципе под подозрением и те, кто переболели, — 23 или 24 человека, точно сейчас не могу сказать».

Отметим, что на карантин из-за коронавируса закрыты 37 классов школ и пять групп в дошкольных учреждениях Новосибирска.