Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM На Среднем Урале убрали ряд запретов, существовавших в рамках противодействия COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

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Теперь в регионе разрешили работать циркам, аквапаркам, а также аттракционам и детским площадкам в помещениях. Кроме того, сняты ограничения на функционирование тотализаторов, букмекерских контор и пунктов приёма ставок.

Все остальные запреты и меры безопасности остаются в силе по 28 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 27 922 случаев заражения коронавирусом.

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